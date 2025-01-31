ابن خالة الأسد.. اعتقال المتسبب باندلاع شرارة الثورة السورية

شفق نيوز/ أعلنت السلطات السورية، يوم الجمعة، اعتقال عاطف نجيب المسؤول الأمني السابق في نظام بشار الأسد، والمتهم بإشعال شرارة الاحتجاجات في سوريا عام 2011.

وقال مصدر إعلامي مطلع لموقع "الحرة" إن "إلقاء القبض على مجرم الحرب السوري تمت بعملية خاصة نفذها الأمن العام في ريف اللاذقية".

وكانت صحيفة "الوطن" المحلية هي أول من أورد خبر اعتقال نجيب، في حين نشر ناشطون وصحفيون سوريون صورة لنجيب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقالوا إنها توثق لحظات ما بعد عملية اعتقاله.

وعاطف نجيب هو أبرز الضباط في نظام الأسد، وكان سببا رئيسيا في الشرارة الأولى للثورة السورية، حين كان رئيسا لفرع الأمن السياسي في محافظة درعا.

ونجيب هو ابن خالة بشار الأسد، وأول ضابط طالبت مظاهرات بداية الثورة بإسقاطه ومحاسبته، بحسب الباحث السوري، أحمد أبا زيد.

وانطلقت حركة الاحتجاجات في درعا في 15 آذار/مارس بعد اعتقال 15 تلميذا اشتبه بكتابتهم شعارات مناهضة للنظام على جدران المدينة.

وتعرض التلامذة للتعذيب واقتلعت أظافرهم على ما أفاد السكان آنذاك، واتهموا نجيب بالوقوف خلف ذلك.