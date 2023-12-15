57 ألف ناخب للتصويت الخاص.. عقوبات مالية تطال 20 مرشحاً مخالفاً في كركوك

شفق نيوز/ أعلن مكتب كركوك الانتخابي، اليوم الجمعة، فرض غرامات مالية على 20 مرشحاً بسبب التجاوزات والخروقات، فيما بين أعداد المشمولين بالتصويت الخاص ومراكز الاقتراع المخصصة لهم.

وقال مدير إعلام المكتب علي عباس ذياب، لوكالة شفق نيوز، إن "20 مرشحاً تم تغريمهم بسبب المخالفات والخروقات الانتخابية بينها التجاوز اللفظي على مرشحين آخرين وأحزاب أخرى خلال اللقاءات والتجمعات الانتخابية".

وبين أن "عدد المخالفات الانتخابية تجاوز 150 مخالفة، وتراوحت غراماتها المالية من 500 ألف دينار إلى ثلاثة ملايين دينار"، مشيراً إلى "معالجة المخالفات والخروقات من قبل المخالفين دون تسجيل أي استبعاد لأي مرشح من الانتخابات المحلية".

وفيما يخص التصويت الخاص، أوضح ذياب أن "عدد المشمولين بالتصويت الخاص يتجاوز 57 ألف عنصر من قوات الأمن والحشد الشعبي موزعين في 26 مركز اقتراع وبواقع 135 محطة اقتراع"، مؤكداً "استكمال خطة التصويت الخاص بجميع مضامينها الأمنية واللوجستية وبمشاركة السلطات الأمنية والجهات المختصة".

وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، فإن 16 تحالفاً سيتنافسون على 15 مقعداً لمجلس محافظة كركوك.

وتنطلق يوم غد السبت عملية التصويت الخاص لمنتسبي القوات الأمنية، فيما سيكون يوم الاثنين 18 كانون الأول الجاري التصويت العام بانتخابات مجالس المحافظات العراقية.