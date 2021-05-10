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39 مرشحا للانتخابات البرلمانية في دائرة خانقين بينهم 3 كورديات فقط

Category: سیاسة

Date: 2021-05-10T14:16:34+0000
39 مرشحا للانتخابات البرلمانية في دائرة خانقين بينهم 3 كورديات فقط

شفق نيوز/ كشف مصدر رسمي في محافظة ديالى، يوم الاثنين، عن اعداد المرشحين ضمن دائرة خانقين الانتخابية  والتي تضم قضاء خانقين ونواحي جلولاء والسعدية وقره تبه وجبارة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان عدد المرشحين ضمن دائرة خانقين الانتخابية بلغ 39 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد من بينها مقعد للنساء.

واوضح ان  مجموع الناخبين للدائرة الرابعة في خانقين وتوابعها بلغ 205 آلاف و557 ناخبا، موزعين على ثمانية مراكز تسجيل، و٩٠ مركز اقتراع، و٤٦٧ محطة اقتراع.

وبين ان  ثلاثة أحزاب كوردستانية فقط ستشارك الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها في تشرين الأول/ أكتوبر من هذا العام، بمرشحة واحدة من النساء عن كل حزب، وهي الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني (حسك)، والحزب الديمقراطي الكوردستاني (پارتی)، والاتحاد الوطني الكوردستاني (یەکێتی)، وجميع المرشحين من النساء فقط.

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