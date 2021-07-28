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إيران تخفّض إمدادات الكهرباء إلى محافظة عراقية قرابة 50%

Category: سیاسة

Date: 2021-07-28T11:03:27+0000
إيران تخفّض إمدادات الكهرباء إلى محافظة عراقية قرابة 50%

شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي في ديالى، يوم الاربعاء، بأن الجانب الايراني خفّض إمدادات الكهرباء إلى المحافظة بنسبة 40% بسبب اشتداد الحاجة للكهرباء في بعض مناطق ايران.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "إمدادات خط ديالى – ميرساد 400 ميغاواط انخفض الى 150 ميغاواط او اقل مع انقطاعات بالتجهيز بسبب حاجة الجانب الإيراني للكهرباء في بعض المناطق مع اشتداد درجات الحرارة".

واكد المصدر ان "ديالى تعتمد على المنظومة الوطنية حاليا بنسبة كبيرة لتوزيع الكهرباء على الوحدات الإدارية بعدالة وبانسيابية مستمرة".

ونفى المصدر، تعرض الخط الايراني الى "اي هجوم او استهداف خلال الايام الاخيرة واعتبرها اشاعات فوضوية".

ويقوم الجانب الايراني ديالى – ميرساد بين الحين والاخر بقطع خط امدادات الكهرباء الى ديالى لاسباب مالية او فنية او تعرضه لاعمال تخريبية او ارهابية.

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