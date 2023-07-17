وفد كوردستان يكشف مخرجات أول اجتماع له في بغداد

شفق نيوز / عقد وفد حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، أولى اجتماعاته مع مسؤولين في الحكومة الاتحادية، بالعاصمة بغداد.

وقال رئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم، أوميد صباح الذي يرأس الوفد الكوردي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع شهد التباحث حول آلية تطبيق الفقرات الخاصة بالتزامات إقليم كوردستان ومستحقاته في الموازنة العامة الاتحادية".

وأضاف صباح، أن "المجتمعين قرروا استمرار العمل مع وزارتي النفط والمالية وديوان الرقابة المالية، وسيتم عقد اجتماع عالٍ المستوى خلال الأيام المقبلة".

وتوجه وفد من حكومة إقليم كوردستان، أمس الأحد، إلى العاصمة بغداد، للاجتماع مع مسؤولين في الحكومة الاتحادية بمكتب رئيس الوزراء، وبحث المستحقات المالية للإقليم.