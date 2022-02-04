"وزير عراقي": طائرة يقودها انتحاريان ستقلع من بغداد وتفجر برج خليفة بدبي

شفق نيوز/ ألمح حساب "وزير عراقي" على تويتر، إلى وجود عملية إرهابية يتم التحضير لها من مطار بغداد الدولي، وتنفيذها في دولة الإمارات.

وذكر الحساب الذي يهتم بنشر ملفات سياسية وأمنية خاصة، في تغريدة له على تويتر، "يقال ولا أعلم صحة القول ذات يوم ستقلع طائرة مدنية من مطار بغداد وفق حجوزات رسمية باتجاه دبي في الإمارات, يقودها طيارين انتحاريين ميليشياويين عراقيين".

وأضاف أن هذه الطائرة "ستُفجر برج خليفة"، مشيراً إلى أن "تدريب الطيارين يجري حالياً، وهم على أحر من الجمر لنيل الشهادة".

وكانت دولة الإمارات قد اعلنت، أمس الخميس، أن فصيلاً عراقيا باسم "ألوية الوعد الحق" قد تبنى إطلاق أربع طائرات مسيرة على البلاد.

واتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الخميس جهات مسلحة (لم يسمها) بزج العراق في حرب إقليمية "خطرة" من خلال استهداف دولة خليجية بحجة التطبيع مع إسرائيل، في إشارة إلى دولة الإمارات.

وشدد الصدر، على ضرورة أن لا يكون العراق منطلقا للاعتداء على دول الجوار والدول الإقليمية، داعيا الحكومة الاتحادية إلى التعامل مع الفاعلين بجد وحزم وإلا فإنها ستكون مقصرة بل قد يتسبب سكوتها بما لا يحمد عقباه.