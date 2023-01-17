وزير العدل يقرر إعفاء مدير سجن التاجي ومعاونيه ومسؤولين اثنين من مناصبهم

شفق نيوز/ قرر وزير العدل خالد شواني، يوم الثلاثاء، إعفاء مدير أحد أهم السجون العراقية وعدداً من المسؤولين فيه على خلفية تسريب مقطع فيديو عن استغلال السجناء.

وفي بيان ورد لوكالة شفق نيوز، قرر شواني إعفاء مدير سجن التاجي ومعاونيه، ومسؤول شؤون الداخلية والامن، ومسؤول التصاريح الأمنية، من مناصبهم واحالتهم الى الجهات التحقيقية للتحقيق معهم بشأن ما ورد من الاتهامات في الفيديو المسرب من داخل السجن.

وكانت إحدى وسائل الإعلام المحلية قد بثت مقطع فيديو يظهر فيه سجناء يزعمون أنهم نزلاء في السجن التاجي غربي العاصمة بغداد، يستغيثون فيه من تعرضهم لضغوط من قبل مدير السجن وبعض المسؤولين فيه لإجبارهم على تعاطي المخدرات، كما أنه يتم بيع جهاز الموبايل للسجناء مقابل سعر مليون ونصف المليون دينار.