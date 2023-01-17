وثيقة .. الحكومة المحلية في الأنبار تتنازل عن دعوى قضائية ضد زعيم حزب "الحل"

شفق نيوز/ قرر رئيس الحكومة المحلية في محافظة الأنبار علي فرحان حميد، يوم الثلاثاء، التنازل عن دعوى قضائية مقامة ضد زعيم حزب "الحل" السياسي العراقي جمال الكربولي.

ووفقا لوثيقة مذيلة بتوقيع حميد وتحصلت وكالة شفق نيوز، على نسخة منها، "سبق أن تم تحريك دعوى جزائية ضد المدعو (جمال ناصر دلي الكربولي)، وذلك لقيامه بالنشر على صفحته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي باتهام دائرة شؤون العشائر بالفساد".

وأضاف أنه "نظرا لحسم الموضوع، ولعدم وجود ما يُشكّلُ ضرراً على المال العام أو إدارة المحافظة المحلية فإن المحافظة تتنازل عن الشكوى".