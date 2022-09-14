نيجيرفان بارزاني يأمل بأن يمدد البرلمان الألماني تواجد قوات بلاده في العراق

شفق نيوز/ أعرب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، عن أمله بأن يوافق البرلمان الألماني على تمديد تواجد قواته في الإقليم والعراق كافة.

جاء ذلك خلال لقائه وفدا من أعضاء كتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني في البرلمان الألماني برئاسة نيلس شميت، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الإقليم.

وذكر البيان أنه في اللقاء الذي حضره وزير شؤون البيشمركة بحكومة إقليم كوردستان، جرى التباحث في علاقات ألمانيا مع العراق وإقليم كوردستان، مهام القوات الألمانية في إطار التحالف الدولي للقضاء على داعش في العراق وإقليم كوردستان، الأوضاع السياسية في العراق، مشاكل أربيل – بغداد، الأوضاع الاقتصادية ونشاط القطاع الخاص، والقضايا المرتبطة بالديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات في إقليم كوردستان.

وأضاف البيان أن الرئيس نيجيرفان بارزاني جدد التأكيد على أن داعش لا يزال يشكل تهديداً حقيقياً في العراق وسوريا، وأن العراق وإقليم كوردستان لا يزالان بحاجة إلى المساعدة والمساندة الدوليين من أجل القضاء على الإرهاب، ولهذا تمنى على البرلمان الألماني أن يتخذ في شهر تشرين الأول القادم قرار تمديد مهام قوات بلده في العراق وإقليم كوردستان.

ووفقا للبيان فإن رئيس الإقليم شكر وتقدير إقليم كوردستان للمساعدات الإنسانية والعسكرية الألمانية للعراق ولإقليم كوردستان، مشدداً على أن العراق وإقليم كوردستان بحاجة إلى المساعدات الأوروبية لتعزيز مؤسساتهما والديمقراطية وتوطيد أسس حقوق الإنسان والحريات، وأن بإمكان الأوروبيين المساعدة في هذا المجال.

وإلى جانب التعبير عن تقدير بلدهم لدور إقليم كوردستان وبطولات البيشمركة في هزيمة داعش، عبر الوفد الضيف عن انبهاره بالتقدم والإعمار اللذين يشهدهما إقليم كوردستان، كما عبر أعضاء الوفد عن ارتياحهم لاستئناف عملية الإعمار والاستثمار في إقليم كوردستان بعد دحر داعش، وأكد الوفد الضيف على الصداقة والشراكة الألمانيين مع شعب العراق وإقليم كوردستان منوهاً بأهمية استتباب الأمن والاستقرار في العراق.

التعاون بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة، وأوضاع المنطقة بصورة عامة مع مجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك، شكلت محوراً آخر للاجتماع، بحسب البيان.