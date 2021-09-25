نيجيرفان بارزاني: يتعين أن يكون إقليم كوردستان شريكاً حقيقياً بالدولة الاتحادية العراقية

شفق نيوز/ شدد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم السبت على ضرورة أن يكون الإقليم شريكاً حقيقياً في الدولة الاتحادية العراقية من خلال المشاركة بالسلطة بأشكالها كافة، مؤكدا أن هذا سيضمن استقرار العراق الجديد والحفاظ على وحدة أراضيه.

وقال الرئيس بارزاني في كلمة له خلال مؤتمر (العراق: قدر مأساوي) الذي انعقد في أربيل، إن شعب كوردستان قد عانى كثيراُ وعلى مدى 100 سنة، وللأسف وبعد قرن من الزمن لايزال الشعب الكوردي يكافح لنيل حقوقه كما أنه كان يخشى دائما من الماضي، واليوم ما يزال خائفا من الحاضر والماضي.

واستطرد بالقول إن "الصراع على السلطة هي المشكلة الرئيسية في العراق، وكذلك عندما يريد طرف فرض وجهة نظره على الأطراف الأخرى أو يلجأ إلى استخدام القوة أو العقاب لحسم المشاكل والتي كانت دائماً ما تحدث في العراق".

وتطرق رئيس الإقليم إلى ظهور تنظيم داعش في البلاد قائلا: إذا لم يكن العراق مستقرا، فلن تكون المنطقة مستقرة، وإذا لم يتغير شيء، فلن يتم حل مشاكل العراق، وإذا استمرت نفس الأخطاء السياسية، وتهميش المكونات بنفس عقلية فرض القوة فإنه من المؤكد سيولد غداً تنظيم مماثل لداعش.

وتابع نيجيرفان بارزاني بالقول إن: العراق بلد المكونات، ومنذ تأسيسه تشكّل وفق ثلاث ولايات (الموصل، وبغداد، والبصرة)، واستندت هذه الولايات على التوزيع الجغرافي، والموروث الثقافي، وإن الكورد في الشمال، والسنة في الوسط والشيعة في الجنوب، ومع هؤلاء هناك العديد من المكونات الدينية والقومية الأخرى في العراق.