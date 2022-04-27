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نيجيرفان بارزاني ووفد امريكي يتفقان على ضرورة الخروج من الأزمة السياسية العراقية

Category: سیاسة

Date: 2022-04-27T10:26:35+0000
نيجيرفان بارزاني ووفد امريكي يتفقان على ضرورة الخروج من الأزمة السياسية العراقية

شفق نيوز/ استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، وفدا دوبلوماسياً وعسكرياً أمريكياً رفيع المستوى يترأسه دينا سترول نائب وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط.

وضم الوفد أيضا كلاً من ماثيو تولر السفير الامريكي لدى العراق، وماثيو ترولينجر نائب مدير الشؤون السياسية والعسكرية للقوات المشتركة الامريكية في الشرق الاوسط وعددا من المسؤولين السياسيين والعسكريين.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة، أنه في بداية اللقاء، أكدت سترول رؤية وسياسة أمريكا بالالتزام في استمرارية الدعم السياسي والعسكري للعراق وإقليم كوردستان، والمضي بالشراكة والتعاون المشترك بينهم، مثمنة تضحيات قوات البيشمركة في الحرب ضد تنظيم داعش.

من جهته جدد الرئيس نيجيرفان بارزاني شكره وتقديره لتقديم الدعم والمساعدات من قبل الولايات المتحدة والتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش إلى العراق واقليم كوردستان في مواجهة الإرهاب، وفقا للبيان.

وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على أهمية وضرورة الخطوات التي تتخذها المكونات العراقية للخروج من الأزمة السياسية في لبلاد، ومجيء حكومة تستجيب لما ينتظره المواطنون منها، وتكون قادرة على مواجهة التحديات، وأكدا على أهمية اللحمة ووحدة الصف الأطراف الكوردستانية، وضمن هذا الأطار تم التأكيد أيضا على مواصلة الحوار لحل الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد.

وفي محور آخر وصف اللقاء تحركات وهجمات داعش في مناطق مختلفة من العراق وسوريا بالتهديدات الجدية والمخاطر الحقيقة، في غضون ذلك، أكد الجانبان أهمية التعاون والتنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي حتى يتمكنوا من دعم التحالف الدولي، في مواجهة هذه المخاطر، والقضاء على داعش كاملة الذي بات يهدد السلام والاستقرار في العراق والمنطقة.

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