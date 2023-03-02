مكتبه: السوداني سيطلق حزمة أولى لمشاريع فكّ الاختناقات المرورية في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الخميس، بأن الأخير سيطلق "حزمة أولى" لمشاريع فكّ الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد.

وقال في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه من المقرر أن يُطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في وقت لاحق من صباح اليوم الخميس، الحزمة الأولى لمشاريع فكّ الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد، التي تأتي استناداً إلى ما ورد في البرنامج الحكومي، وفي سياق سلسلة من التوجيهات والاجتماعات التي عقدها سيادته مع الجهات المختصة.

وأضاف أن مشاريع الحزمة الأولى، التي تشرف عليها وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، تتضمن إنشاء جسور جديدة ومجسّرات، واستحداث طرق سريعة، بالإضافة إلى تأهيل وصيانة العديد من الشوارع.