مصرف الرافدين يحقق أكثر من تريليوني دينار في تسويات الجباية الإلكترونية

شفق نيوز/ أعلن مصرف الرافدين، يوم الأربعاء، عن تحقيق قفزة نوعية في حجم تسويات الجباية الإلكترونية المُنفذة لصالح الدوائر الحكومية خلال الثلث الأول من العام 2025.

ووفقا للبيانات الصادرة عن المصرف، فقد تجاوز إجمالي التسويات 2.65 تريليون دينار، في ارتفاع لافت مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، والتي بلغت آنذاك نحو 772 مليار دينار.

وأشار المصرف في بياناته، إلى أن نسبة النمو بلغت 244%، مدفوعة بتوسّع قاعدة الدوائر الحكومية المفعّلة لنظام الجباية الإلكترونية، إذ ارتفع عددها من 1,395 دائرة بنهاية آذار 2024 إلى 1,808 دوائر في نهاية آذار 2025.

كما سجّل شهر نيسان 2025 أعلى معدل تسوية فصلية، بلغت قيمته 654 مليار دينار، مقارنةً بـ 314 مليار دينار فقط خلال نيسان من العام الماضي، ما يعكس تحسنًا واضحًا في كفاءة الأداء التشغيلي للنظام، وتعزيزًا لثقة المؤسسات الحكومية باستخدام خدمات الدفع الإلكتروني عبر مصرف الرافدين، بحسب البيانات.

وأكد المصرف أن هذا الإنجاز يأتي في إطار استراتيجيته دعم الجهود الحكومية وتطبيق خطط التحول الرقمي، وتعزيز كفاءة التحصيل الحكومي، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة المالية، تماشيًا مع التوجيهات الحكومية نحو بناء منظومة مالية متكاملة وأكثر فاعلية.