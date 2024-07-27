مصرع عامل صيني في معمل أسمنت بالسليمانية

شفق نيوز/ كشف مسؤول نقابة عمال البناء في السليمانية، عثمان زنداني، اليوم السبت، عن مصرع عامل أجنبي في أحد معامل الأسمنت في المحافظة.

وأوضح زنداني، لوكالة شفق نيوز، أنه في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم، وردتهم أخبار عن وفاة عامل في معمل "دالتا" الذي يُبنى في الجزء الجديد من المعمل، والذي سيكون مخصصًا لإنتاج الأسمنت.

وأضاف أن العامل، والذي يُدعى "هونك باوگاي" ويعمل ضمن فريق شركة "سونوما إنترناشونال"، كان يبلغ من العمر 49 عامًا ويمتلك الجنسية الصينية، وقد توفي بسبب عطل في أحد أجزاء الرافعة الخاصة برفع الأسمنت إلى الأجزاء العليا.

وأشار زنداني إلى أنه تم تسجيل 17 حالة وفاة بين العمال في السليمانية خلال عام 2024، من بينهم 6 عمال أجانب.