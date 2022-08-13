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مسرور بارزاني: ندعم السعودية في محاربة الإرهاب

Category: سیاسة

Date: 2022-08-13T13:56:24+0000
مسرور بارزاني: ندعم السعودية في محاربة الإرهاب

شفق نيوز/ ندد رئيس حكومة اقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوم السبت بالانفجار الذي استهدف مدينة جدة السعودية يوم امس الجمعة.

وقال بارزاني في تغريدة على تويتر، تابعتها وكالة شفق نيوز "ندعم السعودية في جهودها بشأن محاربة الإرهاب، واتمنى الشفاء العاجل للجرحى بأسرع وقت".

ويوم أمس الجمعة، أعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية، ببيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن "مطلوباً للأمن، يدعى (عبد الله الشهري) كان يرتدي حزاماً ناسفاً، وقام بتفجير نفسه في حي السامر، بمحافظة جدة، أثناء عملية إلقاء القبض عليه، ما أدى إلى مقتله وإصابة ثلاثة من رجال الأمن ومواطن واحد".

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