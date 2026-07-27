كربلاء تعلن أيام العطلة بمناسبة الأربعينية

شفق نيوز- كربلاء

أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، يوم الاثنين، منح عطلة محلية في المحافظة خمسة أيام، بهدف تمكين أهالي كربلاء من المشاركة في تقديم الخدمات لزوار أربعينية الإمام الحسين.

وذكر المكتب الإعلامي للمحافظ، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن القرار جاء تقديراً لجهود أهالي كربلاء في خدمة الزائرين، ولإتاحة الفرصة أمامهم للإسهام في إنجاح الزيارة المليونية.

وأضاف أن العطلة المحلية تشمل أيام الأربعاء والخميس والأحد المقبلة، فضلاً عن يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 19 و20 من شهر صفر، اللذين سبق أن أقرهما مجلس الوزراء عطلة رسمية اتحادية بمناسبة زيارة الأربعين.