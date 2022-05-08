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قيادي صدري: جهات متنفذة اشترت نواباً مستقلين بمليونيّ دولار

Category: سیاسة

Date: 2022-05-08T10:48:33+0000
قيادي صدري: جهات متنفذة اشترت نواباً مستقلين بمليونيّ دولار

شفق نيوز/ كشف القيادي في التيار الصدري، عصام حسين، يوم الأحد، عن حراك تقوم به أطراف سياسية بهدف شراء بعض النواب المستقلين بمبلغ مليونيّ دولار لمنعهم من الذهاب نحو تحالف "إنقاذ وطن".

وقال حسين لوكالة شفق نيوز، ان "هناك معلومات مؤكدة لدينا عن قيام جهات سياسية بشراء بعض النواب المستقلين لمنعهم من الذهاب مع تحالف (انقاذ وطن)، خصوصاً بعد مبادرة زعيم التيار مقتدى الصدر، لتوحيد صفوف المستقلين".

وبين ان "هناك جهات دفعت فعلاً هكذا مبالغ لبعض النواب، ولهذا نجد هناك من يدعون أنهم مستقلون لكن أصبح لهم توجه سياسي وأهداف سياسية وفق توجيهات كتل متنفذة" (لم يسمها).

ويوم أمس السبت، قال النائب المستقل عدنان الجابري، لوكالة شفق نيوز، ان "اغلب النواب المستقلين سيعقدون غدا (اليوم) اجتماعاً للمداولة فيما بينهم حول المبادرتين الأخيرتين اللتين طرحتا من قبل قوى الاطار التنسيقي ومقتدى الصدر".

ولفت إلى أن "اغلب النواب المستقلين يميلون للذهاب صوب المعارضة، فيما يرى اخرون ان التصدي للمشهد السياسي وتشكيل حكومة وطنية مستقلة تلبي طموح الشارع، لكن وفق مطالب قد لا تروق لأصحاب المبادرة".

واضاف "نسعى لاصلاح شامل لجميع الرئاسات بما فيها رئاسة البرلمان، الى جانب سحب مرشحي رئاسة الجمهورية، وبخلافه اي اصلاح يكون جزئياً لن نذهب معه"، معرباً عن أمله بأن "يناقش اجتماع غداً كل التفاصيل ومقترحات الحلول للخروج من الانغلاق السياسي".

واكد انه "بعض النواب سبق ان حددوا مواقفهم باعتبارهم حضروا جلسات انتخاب لرئيس الجمهورية غير مكتملة النصاب ومجموعهم لا يتجاوز 25 نائبا، تسعة من حركة امتداد، ومثلهم من الجيل الجديد، وأربعة مستقلين، واثنان من حركة تصميم".

وتابع "بمعنى ان المستقلين الاخرين والذين يزيد عددهم عن 17 نائباً هم من يؤيدون التغيير الشامل وتصحيح مسار العملية السياسية بالمجمل وليس فقط الكابينة الوزارية، وايضا يبحثون ويرغبون بتحديد مساحة الصلاحيات رئيس مجلس الوزراء الذي سيكلف بتشكيل الحكومة واختيار وزارته وفق معايير محددة".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد طرح في وقت سابق مبادرة تدعو النواب المستقلين الى تشكيل تكتل مستقل يتولى تشكيل الحكومة بعيد عن الاطار التنسيقي.

يذكر ان الاطار التنسيقي طرح الاسبوع الماضي  مبادرة تضمنت بعض الاشتراطات للدخول في تحالفات جديدة لتشكيل الحكومة.

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