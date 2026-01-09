قادمة من القرن الأفريقي.."سحب ركامية" ومنخفضات متلاحقة بالفترة المقبلة في العراق

شفق نيوز - ذي قار

توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الجمعة، بدخول البلاد في سلسلة منخفضات جوية ممطرة خلال الشهرين المقبلين، نتيجة دخول العراق فترة رطوبة مشبعة قادمة من القرن الأفريقي بالتزامن مع نشاط واضح للبحر الأحمر.

وذكر الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن "الأمطار ستكون حاضرة بشكل متعاقب، وأول هذه الحالات ستبدأ خلال الساعات المقبلة مع تقدم منخفض جبهوي ممطر محمّل بالسحب الركامية"، مضيفاً أن "غزارة الأمطار ستتركز في المحافظات الشمالية والوسطى، فيما ستكون متفاوتة الشدة في باقي المناطق" .

وبين أن "المنخفض الحالي سيبدأ بالانحسار فجر الغد، تعقبه كتلة هوائية باردة ترافقها رياح شمالية نشطة خلال ساعات النهار، ما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة بنحو خمس درجات مئوية، ويستمر الشعور بالبرودة ليومين قبل أن يضعف تأثيرها تدريجياً".

كما أشار الزيادي، إلى أن "منخفضا ممطرا جديدا، سيتركز تأثيره منتصف الأسبوع المقبل في الأقسام الشمالية والشرقية من البلاد"، موضحاً أن "منخفضا جويا عميقا من المتوقع أن يبدأ تأثيره في 21 من الشهر الجاري، ويشمل أغلب المناطق الوسطى والجنوبية، وقد يتسبب بسيول في بعض المواقع".

وختم الزيادي حديثه، على أن "فترات الأمطار ستبقى حاضرة حتى منتصف شهر رمضان، مع استمرار نشاط المنخفضات الجوية خلال الأسابيع المقبلة".