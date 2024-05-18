في الأمتار الأخيرة.. كفة الرئاسة تميل للمشهداني بعد "حصوله على دعم الأغلبية"

شفق نيوز/ كشف مصدر نيابي، يوم السبت، عن الكتل الداعمة لمرشح تحالف تقدم لرئاسة البرلمان العراقي محمود المشهداني، مشيراً إلى أنه الأقرب- وفق المعطيات الحالية- للظفر بكرسي الرئاسة خلفاً لمحمد الحلبوسي المقال بقرار قضائي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "كتل تقدم والصادقون وبدر ودولة القانون والاتحاد الوطني ونواب محافظة كركوك ونواب بابليون التي يتزعمها ريان الكلداني، كلها ستصوت لمحمود المشهداني".

وأشار المصدر إلى أن "أغلبية البرلمان تتجه للتصويت للمشهداني رئيساً لمجلس النواب".

وقبل قليل، عقد مجلس النواب العراقي، جلسته التي يتضمن جدول أعمالها انتخاب رئيس جديد له خلفا للمبعد محمد الحلبوسي.

وعلى غير المعتاد، كشف مصدر نيابي، عن اجتماعات "منفردة" يعقدها أعضاء مجلس النواب العراقي بعيداً عن حسابات زعماء الكتل السياسية لاختيار رئيسا للمجلس.

وتترقب الأوساط السياسية داخل أروقة البرلمان العراقي، بحذر شديد بانتظار جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، بعد قرابة نصف عام على تنحية رئيسه السابق محمد الحلبوسي، مع تباين الآراء حول اولوية انتخاب محمود المشهداني، أو سالم العيساوي.