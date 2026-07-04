عند 153 ألفاً.. الدولار يواصل الانخفاض في بغداد وأربيل مع إغلاق أولى تعاملات الأسبوع

شفق نيوز - بغداد / أربيل

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم السبت، تراجعاً جديداً في أسواق بغداد وأربيل، بالتزامن مع إغلاق البورصة وحلول المساء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين ببغداد لتغلق عند 153,700 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعد أن سجلت في وقت سابق من صباح هذا اليوم 154,250 ديناراً.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت هي الأخرى؛ حيث بلغ سعر البيع 154,250 ديناراً، بينما بلغ سعر الشراء 153,250 ديناراً مقابل كل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجلت أسعار الدولار انخفاضاً مماثلاً مع الإغلاق؛ إذ بلغ سعر البيع 153,700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153,600 دينار.