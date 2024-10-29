عشية إعلانها.. مسرور بارزاني يدعو إلى احترام النتائج النهائية لانتخابات برلمان كوردستان

شفق نيوز/ قال مسرور بارزاني رئيس حكومة اقليم كوردستان يوم الثلاثاء إن الانتخابات كانت مهمة لتجديد شرعة اقليم كوردستان والعملية الديمقراطية وكان من المفترض اجرائها قبل سنتين لكن عرقلت لأسباب واضحة.

جاء ذلك في حديث له خلال استضافتها في ندوة حوارية على هامش ملتقى مؤسسة الشرق الاوسط للبحوث ( MERI ) المنعقد في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وأضاف بارزاني؛ أن مشاركة هذه النسبة المهمة من الناخبين دليل على وعي شعب اقليم كوردستان وإيمانهم بالديمقراطية.

وأعرب عن أمله أن عند إعلان النتائج النهائية للانتخابات اتمنى تقبل جميع الأطراف لهذه النتائج واحترام رأي الشعب.

واشار إلى أن هناك فرقا بين التوقعات والحقيقة، ونتائج هذه الانتخابات هي الرأي الحقيقي لشعب كوردستان وهناك جهات سياسية كانت تتوقع نتائج اخرى وبعد إعلان النتائج كان لها مواقف مغايرة.