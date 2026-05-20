"ضغوط أميركية ورسائل خليجية".. الزيدي يبحث مصير الحشد والفصائل

شفق نيوز- باريس

أفادت إذاعة "مونت كارلو" الدولية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، بدأ مشاورات مع قوى الإطار التنسيقي بشأن ملف الحشد الشعبي والفصائل المسلحة، على خلفية الهجمات بالطائرات المسيّرة على السعودية والكويت والإمارات.

ونقلت الإذاعة عن معلومات من تيار الحكمة، أن "الأميركيين طلبوا من الزيدي استخدام القوة العسكرية لحل ونزع سلاح الفصائل"، مشيرة إلى أن "الزيدي والإطار يفضلان التوصل إلى حل تفاوضي ضمن إطار تسوية وطنية".

وأضافت أن "هناك توجهاً لإنشاء وزارة الأمن الاتحادي، تضم الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب وقوات أخرى، وبموجب هذه التسوية يتم إلغاء هيئة الحشد الشعبي وتشكيلات الفصائل بصورة نهائية".

وفي سياق متصل، كشف حزب "تقدم"، الذي يتزعمه محمد الحلبوسي، عن "رسالة سعودية" إلى الحكومة العراقية تضمنت تهديداً بتشكيل تحالف عربي يضم السعودية والكويت والأردن والإمارات والبحرين لتنفيذ غارات جوية تستهدف قيادات ومعسكرات الفصائل العراقية.

هذا ودانت عدد من الدول العربية والغربية، خلال جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الشرق الأوسط، مساء يوم أمس الثلاثاء، الهجوم بالمسيّرات الذي استهدف محطة براكة النووية في الإمارات والتي قالت إنها كانت قادمة من الأراضي العراقية.

وأعربت وزارة الخارجية العراقية، يوم الاثنين الماضي، عن قلقها إزاء ما تم تداوله بشأن تعرض منشآت في المملكة العربية السعودية لاستهداف بثلاث طائرات مسيرة، مؤكدة رفض العراق لأي تهديد يطال أمن الدول الشقيقة.

يذكر أن الفصائل المسلحة العراقية كانت قد أعلنت دخول الحرب إلى جانب إيران، منذ بدايتها أواخر شباط/ يناير الماضي.