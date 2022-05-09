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رئيس اقليم كوردستان يبحث جملة ملفات مع سفير بلجيكا

Category: سیاسة

Date: 2022-05-09T12:30:12+0000
رئيس اقليم كوردستان يبحث جملة ملفات مع سفير بلجيكا

شفق نيوز/ استقبل نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، فيليب فاندين بولك سفير بلجيكا في الأردن والعراق، وبحث معه سبل تقوية علاقات العراق وإقليم كوردستان مع بلجيكا، ودور بلجيكا في إطار التحالف الدولي للقضاء على داعش، بالإضافة إلى تطورات العملية السياسية في العراق وعلاقات أربيل – بغداد.

وأكد الجانبان بحسب بيان لرئاسة الاقليم، على تعزيز العلاقات وتوسيع آفاق التعاون المشترك واتفقا في الرأي بأن داعش لا يزال يشكل خطراً حقيقياً وتهديداً لأمن العراق والمنطقة، لهذا يحتاج العراق إلى استمرار الدعم الدولي.

وعبر السفير البلجيكي عن ثناء بلاده وتقديرها لدور إقليم كوردستان في مواجهة داعش وتضحيات البيشمركة، مشدداً على أن بلده سيظل شريكاً ملتزماً بمساندة العراق وإقليم كوردستان.

من جهته، وإلى جانب التعبير عن شكر وامتنان إقليم كوردستان للدعم والمساعدات البلجيكية في الحرب على الإرهاب، أكد الرئيس نيجيرفان بارزاني ضرورة التعاون والتنسيق بين الجيش العراقي والبيشمركة وبصورة خاصة في مناطق الفراغ الأمني.

وكانت أحوال سنجار وتكرار نزوح أهالي المنطقة نتيجة التطورات الأمنية، مهام ونشاط يونيتاد في العراق، الوضع الداخلي لإقليم كوردستان وأهمية الحوار من أجل التفاهم، مسألة الحريات وحرية التعبير، وباء كوفيد-١٩ وتداعياته، آخر مستجدات الحرب والمواجهات في أوكرانيا وآثارها، أوضاع المنطقة بصورة عامة، التحديات الراهنة التي يواجهها العالم، إلى جانب مسائل أخرى شكلت محاور أخرى من الاجتماع.

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