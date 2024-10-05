رسمياً .. الإعلان عن تأسيس التيار الوطني الكوردي الفيلي في العراق

شفق نيوز/ أُعلن في العاصمة بغداد، اليوم السبت، رسميا عن تأسيس التيار الوطني الكوردي الفيلي الذي يضم شخصيات سياسية واكاديمية واجتماعية من هذه الشريحة.

وقال رئيس التيار القاضي منير حداد في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، "بناءً على انعقاد اجتماع لشخصيات كوردية فيلية وما تمخض عنه نعلن تأسيس التيار الوطني الكوردي الفيلي كتنظيم سياسي يهدف إلى توحيد واستقلالية الخطاب والقرار السياسي الفيلي، وتحريره من التأثيرات والضغوطات، وإنهاء الانقسامات والصراعات، وتنقية الأجواء السياسية".

وأضاف أن هذا التيار يهدف الى "ترميم أوضاع البيت الداخلي للكورد الفيليين، والتعبير الحقيقي عن المصلحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثوابت الدستورية والقانونية والحقوقية والإنسانية وتحقيق تطلعاتهم وأهدافهم المستقبلية في الحياة الحرة الكريمة وضمان تمثيل ودورهم الفاعل في الساحة السياسية العراقية واحترام كتلتهم التصويتية و قاعدتهم الجماهيرية".

ومن ضمن أهداف التيار، وفقا لحداد هي "خلق الإطار المنظم والتنسيق المشترك والمناخ الحواري الهادف بين جميع الجهات الفنية الفاعلة في المجتمع العراقي، وتعزيز الوجود السياسي الفيلي، ومشاركته في التوافق الوطني وصنع القرار السياسي العراقي وتمثيله الحقيقي غير الهامشي في المؤسسات الدستورية والسلطات العامة للدولة، وذلك بدعم الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان والأحزاب السياسية المؤثرة في العملية السياسية".

وتابع رئيس التيار القول، إن التيار "يسعى بشكل جاد من أجل تدويل القضية الفيلية من خلال المحكمة الجنائية الدولية، وإصدار قرار دولي وأممي في هذا الشأن وطرحها في المحافل والمنظمات والمؤتمرات الدولية وتعريف الرأي العام العالمي بالقمع المنظم والمظالم والمجازر والمذابح المرتكبة بحق الفيليين وانتزاع الاعتراف الدولي باعتبار تلك الجرائم من جرائم الإبادة الجماعية".