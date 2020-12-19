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رسمياً.. المركزي العراقي يعلن تعديل سعر صرف العملة الأجنبية

Category: سیاسة

Date: 2020-12-19T14:03:38+0000
رسمياً.. المركزي العراقي يعلن تعديل سعر صرف العملة الأجنبية

 

رسمياً.. المركزي العراقي يعلن تعديل سعر صرف العملة الأجنبية  

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