رسالة استغاثة عاجلة للحكومة الاتحادية لإنقاذ اثار كركوك

شفق نيوز/ وجّه رئيس الجبهة التركمانية العراقية، النائب ارشد الصالحي، يوم الثلاثاء، نداء استغاثة إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لإنقاذ المناطق الأثرية في مدينة كركوك من الاندثار.

وقال الصالحي في رسالة استغاثة عاجلة، ورد لوكالة شفق نيوز، "نطالب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتدخل الفوري والعاجل لانقاذ اثار كركوك في قلعتها التاريخية والقشلة واسواقها التراثية التي تتعرض لاهمال واندثار ودمار بسبب عدم وجود رعاية لها من قبل الجهات المختصة".

وأضاف ان "هوية كركوك التاريخية تكمن بآثارها، واليوم هي بحالة موت سريري يتطلب انقاذها"، داعيا اليونسكو والمنظمات الدولية والجهات المانحة الى النظر لاثار كركوك والتدخل لإعمارها وإحياء مكانة كركوك التاريخية.

يشار إلى أن محافظة كركوك تضم آثاراً لحقب زمنية مختلفة يعود بعضها إلى نحو خمسة آلاف سنة.