حكومة الكاظمي تتجه إلى فتح أبواب الاستيراد لمواجهة غلاء الأسعار

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء، وزير الثقافة حسن ناظم، يوم الثلاثاء، عن فتح أبواب الاستيراد للسيطرة على ارتفاع أسعار السلع والبضائع، فيما أكد ان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي سيجري زيارات إلى دول عربية قريبا.

وقال ناظم خلال المؤتمر الأسبوعي، الذي حضرته وكالة شفق نيوز، إن خطة الحكومة لدعم المنتج المحلي واجهت ارتفاعاً بالأسعار، وهناك توجيه لوزير الداخلية بهذا الصدد.

وأشار الى ان هناك زيارات لرئيس مجلس الوزراء إلى الأسواق قبل شهر رمضان، كما ان هناك توجيه لوزير التجارة لفتح باب الاستيراد لفترة معينة.

ورداً على سؤال لمراسل شفق نيوز، بشأن زيارة الكاظمي للدول الخليجية، أكد ناظم ان زيارة السعودية والإمارات أثمرت عن تفاهمات واتفاقيات اقتصادية واستثمارية، حيث خصص حكومتيّ البلدين الخليجيين ثلاثة مليارات دولار من كل منهما لاستثمارها في العراق.

واضاف "الزيارات مهمة إلى السعودية والإمارات وتأتي ضمن خطة الحكومة للتعاون مع البلدان العربية، وهناك زيارات مرتقبة لدول أخرى في المنطقة هدفها دعم الاقتصاد العراقي".

من جانب آخر، أشار ناظم الى ان هناك توجيه للوزراء من قبل الكاظمي لكتابة ملاحظاتهم على مسودة قانون الموازنة الذي اقره مجلس النواب، وبعدها تقدم الملاحظات إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء للنظر فيها.

وبشأن المحاضرين المجانيين، اوضح ناظم ان الحكومة "ورثت مشكلة المحاضرين المجانيين من الحكومات السابقة، وقد تم تخصيص الأموال للمحاضرين في قانون الموازنة إلا ان البرلمان خفض المبلغ المخصص"، مؤكدا ان مجلس الوزراء صوت علي تعاقد مع المحاضرين وفق قرار 315 واعتبارهم عقود حالهم حال الملاك الوظيفي.

وبخصوص وباء كورونا، اعلن ناظم وزارة الصحة تعاقدت على 21 مليون جرعة من للقاح.