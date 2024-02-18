حكومة الاقليم: بغداد ستزود كوردستان بحصة جديدة من النفط الأبيض

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاحد، ان وفد الوزارة متواجد في بغداد لإجراء حوارات بشأن الحصول على وجبة جديدة من منتوج النفط الابيض لمواطني الإقليم، مؤكدة وجود إشارات ايجابية من بغداد بهذا الصدد.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان "وفدا يمثل الوزارة اجتمع في بغداد مع المعنيين في وزارة النفط من أجل الحصول على وجبة ثانية من مادة النفط الابيض من الحكومة الاتحادية الى مواطني اقليم كوردستان".

واضاف البيان ان "المسؤولين في وزارة النفط كان لهم رد إيجابي بشأن إرسال كميات من النفط الأبيض الذي يستخدم في المنازل الى مواطني اقليم كوردستان".

ولفت البيان إلى أن "وفد وزارة الثروات الطبيعية الكوردستاني قامت بمتابعة وتنفيذ الاتفاق بين الوزارتين بشأن حصة اقليم كوردستان خلال هذه الزيارة بعد انتهائها من توزيع الوجبة الاولى من النفط الابيض على مواطني الاقليم مؤخرا".