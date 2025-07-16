تأكيدا لخبر شفق نيوز السوداني يدشن مطار الموصل الدولي

شفق نيوز - نينوى

افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأربعاء، مطار الموصل الدولي، وفقا لما أعلنته الحكومة العراقية في بيان.

وكان مصدر حكومي في محافظة نينوى قد أفاد، أمس الثلاثاء، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني سيزور مدينة الموصل اليوم الأربعاء في زيارة رسمية تهدف لافتتاح عدد من المشاريع الاستراتيجية في المحافظة، أبرزها مطار الموصل الدولي.

وقال المصدر، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "السوداني سيصل إلى الموصل صباح اليوم الأربعاء، على رأس وفد حكومي رفيع يضم عدداً من الوزراء، للمشاركة في مراسم افتتاح مشاريع حيوية في المدينة".

وأشار إلى أن "الزيارة ستتضمن افتتاح مطار الموصل بعد استكمال إعادة تأهيله وفق أعلى المواصفات الفنية، اضافة إلى افتتاح فندق (رامادا) السياحي، وافتتاح عدد من المشاريع الخدمية الأخرى في مركز المدينة".

وبيّن المصدر أن جدول الزيارة يشمل أيضاً "وضع حجر الأساس لمحطة كهرباء استثمارية جنوب الموصل، إلى جانب تدشين العمل ووضع حجر الاساس في أحد الحقول النفطية ضمن حدود المحافظة".

وأضاف، أن "عدداً من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وصلوا إلى مدينة الموصل امس الثلاثاء تمهيداً لمراسم الافتتاح في مطار الموصل واستقبال رئيس مجلس الوزراء في زيارته المرتقبة".

وكان محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل قد اعلن، مطلع شهر أيار/مايو الماضي، عن هبوط أول طائرة تجريبية تابعة للخطوط الجوية العراقية في مطار الموصل الدولي.

يذكر أن مشروع مطار الموصل الدولي قد شهد انطلاقة جديدة عام 2023 بسبب الدمار الذي لحق به إبان سيطرة داعش على الموصل، وتم تمويله عبر موازنة الحكومة المحلية لمحافظة نينوى، وبتعاون مباشر مع عدة جهات حكومية من ضمنها وزارات النقل والداخلية، وسلطة الطيران المدني، وهيئة المنافذ الحدودية.

وكشف مصدر مطلع، مساء السبت الماضي، عن افتتاح مطار الموصل الدولي نهاية الأسبوع الجاري، بحضور رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني، فيما من المتوقع أن تشمل الزيارة افتتاح جامع النوري ومئذنته الحدباء.