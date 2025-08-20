"تصدير النفط" و"الانتخابات العراقية" يتصدران لقاء بارزاني وفاغن

شفق نيوز- أربيل

بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأربعاء، مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى العراق ستيفن فاغن، عدة ملفات سياسية أبرزها استئناف تصدير النفط، ودعم الشركات الأمريكية التي وقّعت اتفاقيات مع حكومة الإقليم، اضافة الى الانتخابات النيابية المقبلة في العراق.

وذكر بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "جرى خلال اللقاء الذي حضرته أيضاً غويندولين غرين، القنصل العام للولايات المتحدة في أربيل، تبادل وجهات النظر بشأن آخر الأحداث والتطورات في المنطقة، والعلاقات بين أربيل وبغداد، واستئناف تصدير النفط، ودعم الشركات النفطية الأمريكية التي وقّعت اتفاقيات مع حكومة الإقليم وفق الدستور والقانون".

واضاف انه "جرى التأكيد على ضرورة معالجة ملفَي الرواتب والمستحقات المالية للإقليم، واتفقت الآراء على عدم جواز الزج برواتب المواطنين في أتون الخلافات والصراعات السياسية".

كما شدد اللقاء بحسب البيان، على "تعزيز العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة، فيما كانت الانتخابات المقبلة لمجلس النواب العراقي، والأوضاع في سوريا، وتقدُّم عملية الإصلاح في وزارة البيشمركة، إضافة إلى مواصلة الخطوات الإيجابية لتشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كوردستان محاور أخرى للقاء".