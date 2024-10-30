ترامب قبل بدء الانتخابات: ولاية بنسلفانيا تمارس الغش

شفق نيوز/ زعم المرشح الجمهوري دونالد ترامب أن ولاية بنسلفانيا تمارس الغش، مشيراً الى أنه يتم القبض على الجناة على نطاق واسع لم نشهده من قبل.

وأضاف الرئيس السابق في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" اليوم الأربعاء، "أبلغوا السلطات عن الغش. يجب على سلطات إنفاذ القانون التحرك الآن!".

وقبل ستة أيام من الانتخابات، يبدو أن الديموقراطية والجمهوري يحققان نتائج متقاربة في "الولايات المتأرجحة" السبع، فكلاهما سيتوجه أيضا إلى ولاية ويسكنسن اليوم في منطقة البحيرات الكبرى على مسافة أكثر من 1200 كيلومتر من ولاية كارولاينا الشمالية.

وفي مهرجانه في غرين باي، سينضم إلى ترامب على المسرح بريت فافر، النجم السابق لفريق كرة القدم الأميركي المحترف المحلي.

لكن لاعب الوسط السابق مع فريق باكرز هو شخص مثير للجدل فقد اتُهم بشكل خاص باختلاس أموال عامة في موطنه ميسيسيبي.

وستكون هاريس في مدينة ماديسون الجامعية الكبيرة، قبل أن تستقل الطائرة عائدة إلى ولاية بنسلفانيا التي تعد الأهم بين الولايات الحاسمة.

ويبذل المرشحان في كل محطة، خصوصا في الولايات المحورية، كل جهد ممكن لإقناع الناخبين القلائل الذين لم يحسموا أمرهم بعد في هذه الانتخابات التي يتوقع أن تكون نتائجها متقاربة جدا، وفق معهد الاستطلاعات 538 FiveThirtyEight.

وأدلى أكثر من 50 مليون شخص بأصواتهم مبكرا أو عبر البريد. وللمقارنة، في العام 2020، صوت ما مجموعه حوالي 160 مليون أميركي في الإجمال.