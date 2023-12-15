بينهم "أبو الطيب والبيروتي".. تفريق واعتقال متظاهرين ضد الانتخابات في واسط

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في واسط، اليوم الجمعة، بأن قوة أمنية فرّقت تظاهرة رافضة للانتخابات المحلية، وسط مدينة الكوت، مركز المحافظة، واعتقلت بعض المتظاهرين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "العشرات تجمعوا ظهر اليوم، أمام مبنى مجلس محافظة واسط، للتظاهر ضد إقامة انتخابات مجالس المحافظات، وقامت قوات مكافحة الشغب على الفور بتفريق المتظاهرين بالقوة".

وبيّن المصدر، أن "القوة الأمنية اعتقلت أربعة متظاهرين بارزين، بينهم أحمد العزاوي الشهير بـ(أبو الطيب) وقاسم بيروتي الشهير بـ(البيروتي)".

ويبدأ يوم غد السبت التصويت الخاص بالقوى الأمنية العراقية بانتخابات مجالس المحافظات، على أن يكون الاقتراع العام للانتخابات يوم الاثنين 18 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وسط حملة مقاطعة أبداها التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وعدداً من القوى السياسية الأخرى.