بلينكن يعد إقليم كوردستان "حجر الزاوية" في علاقات أمريكا "الشاملة" مع العراق

شفق نيوز/ وصف وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، يوم الثلاثاء، إقليم كوردستان بأنه "حجر الزاوية" في العلاقات "الشاملة" لبلاده مع العراق.

جاء ذلك في منشور لبلينكن على موقع "إكس" عقب اجتماعه مع رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني الذي يزور واشنطن حاليا.

وكتب بلينكن على الموقع المذكور، إنه اجتمع مع مسرور بارزاني لمناقشة الشراكة الامريكية مع إقليم كوردستان العراق، وتشجيع التعاون المستمر مع الحكومة الاتحادية العراقية.

وأضاف أن "الولايات المتحدة داعمة لإقليم كوردستان العراق باعتباره حجر الزاوية في علاقتنا الشاملة مع العراق".