بعد تقرير شفق نيوز "المترجم"..  برلمانية عراقية ترفع مطالبة الى السوداني

شفق نيوز/ طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، اليوم الخميس، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بفتح تحقيق بشأن انتهاكات (اللجنة 29) المعروفة باسم لجنة أبو رغيف.

وتأتي هذه المطالبة بعد نشر وكالة شفق نيوز، أمس الأربعاء، تقريراً صحفياً مترجماً عن جريدة "واشنطن بوست" أوضحت فيه طبيعة عمل اللجنة وانتهاكاتها بحق المعتقلين إبان حكومة مصطفى الكاظمي.

وقالت النائبة عالية نصيف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نطالب رئيس الوزراء بفتح تحقيق على أعلى المستويات حول المعلومات الواردة في تقرير واشنطن بوست بشأن الانتهاكات التي ارتكبتها (اللجنة 29) بحق المعتقلين"، مبينة أن "التقرير جاء مؤيداً لما ورد في تقرير اللجنة الرقابية المرقمة 147 والتي شكلت في مجلس النواب والمتضمن تورط لجنة أبو رغيف في انتهاكات وخروقات".

وأضافت نصيف: "سبق وأن حذرنا في بيانات وتصريحات سابقة من الممارسات التي كانت تقوم بها تلك اللجنة بحق المعتقلين (سواء كانوا فاسدين أم أبرياء) الى حد الاعتداء على شرفهم ومساومتهم وتعذيبهم وابتزازهم، كما سبق وذكرنا ذلك في تقرير اللجنة 147 التي تشكلت في مجلس النواب (وهي اللجنة الرقابية على لجنة أبو رغيف) والتي كنت أحد أعضائها وقد تضمن التقرير وجود انتهاكات وخروقات ارتكبتها لجنة أبو رغيف".

وتابعت نصيف "اليوم تتضح الحقائق بصورة أكثر وضوحاً في تقرير واشنطن بوست الاستقصائي الذي سرد بالتفصيل تلك الانتهاكات والمصير المجهول للأموال التي حصلت عليها اللجنة أثناء حكومة مصطفى الكاظمي"، مشددة ضرورة "فتح تحقيق حول هذه المعلومات واستدعاء الأسماء المتورطة في الانتهاكات ومحاسبتهم وفق القانون".

وكانت وكالة شفق نيوز قد ترجمت تحقيقاً استقضائياً أجرته صحيفة واشنطن بوست الامريكية، أمس الأربعاء، بشأن لجنة (أبو رغيف) لينتشر بعدها في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ويتم تداوله على مستوى واسع في وسائل الاعلام ويجد صداه لدى السياسيين العراقيين لما فيه من معلومات وصفت بأنها "صادمة".

وكشف التحقيق الذي أجرته الصحيفة أمريكية، أن (لجنة 29) أو "زائر الليل" بقيادة الفريق أحمد "أبو رغيف" في الحكومة العراقية السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي قامت بالاعتداء الجنسي وتعذيب من اعتقلتهم وصولا لحالات قتل في بعض الأحيان.

وقالت الصحيفة إن "حملة مكافحة الفساد التي شنها رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، المدعوم من الولايات المتحدة، لجأت الى اساليب الاحتجاز والعزل والتعذيب والعنف الجنسي بحق معتقلين من كبار المسؤولين العراقيين ورجال الأعمال، لانتزاع الاعترافات منهم".

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن "تحقيقاتها الصحفية استغرقت 9 أشهر، وكان محورها حملة المداهمات التي حظيت باهتمام اعلامي واسع في أواخر العام 2020، وطالت منازل شخصيات عامة مشتبه بتورطها بالفساد، ونفذتها اللجنة الدائمة للتحقيق في الفساد والجرائم المهمة، والمتعارف عليها باسم "اللجنة 29" وذلك باشراف الفريق احمد طه هاشم، الملقب بـ(ابو رغيف)، وصار يطلق عليه (زائر الليل)".