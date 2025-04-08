بعثة "اليونامي" تدخل على خط قضية وفاة المحتجز "المهندس بشير خالد" في بغداد

شفق نيوز/ قالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، يوم الثلاثاء، إنها تتابع عن كثب قضية المواطن العراقي "بشير خالد" الذي توفي في ظروف غامضة بعد احتجازه في بغداد.

وأعربت البعثة في بيان اليوم، عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن الضحية قد تعرض لإصابات رضّية أثناء احتجازه وتم نقله إلى المستشفى حيث توفي في 7 نيسان/أبريل، بعد 10 أيام من احتجازه في مركز للشرطة أولا ثم في مركز احتجاز.

وأضاف البيان "إذ أخذت البعثة علما بقرار السلطات إجراء تحقيق في هذه القضية، فإنها لتؤكد على أهمية أن يكون تحقيقا نزيها وشفافا ومستقلا يفضي إلى محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع وقوعها مستقبلا".