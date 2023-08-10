انخفاض اسعار الدولار أمام الدينار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الخميس، في أسواق بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي من الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 152000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت الاسعار ليوم امس الاربعاء 153100 دينار مقابل 100 دولار.

اما الاسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 153000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 151000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان البورصة سجلت انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 152200 دينار، وسعر الشراء 152100 دينار مقابل 100 دولار.