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انتعاش اسهم الشركات الفرنسية بسبب ميسي

Category: سیاسة

Date: 2021-08-09T09:40:39+0000
انتعاش اسهم الشركات الفرنسية بسبب ميسي

شفق نيوز/ انتعشت أسهم شركات فرنسية مرتبطة بكرة القدم اليوم الاثنين في ظل توقعات بقرب انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى نادي باريس سان جيرمان المنافس في الدوري المحلي للعبة الشعبية.

وارتفعت أسهم نادي أولمبيك ليون بواقع 0.9 في المئة بينما ارتفعت أسهم مجموعة فيفندي الإعلامية العملاقة مالكة قناة كانال بلوس 0.2 في المئة بسبب توقعات بارتفاع نسبة المشاهدة نتيجة انتقال ميسي لنادي العاصمة الفرنسية.

وكان ميسي أعلن أمس الأحد رحيله عن برشلونة بعد أن أمضى في صفوفه 21 عاما هي كل مسيرته مع اللعبة، مشيراً في ذات الوقت إلى أن انضامه الى نادي العاصمة الفرنسية"لم يحسم بعد".

  

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