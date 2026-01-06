الإمارات الأعلى والعراق الأدنى عربياً من حيث تكلفة المعيشة في 2026

شفق نيوز - بغداد

أظهر مؤشر تكلفة المعيشة في الدول العربية لعام 2026 أن العراق جاء ضمن الدول ذات الكلفة المعيشية المنخفضة، وفق بيانات صادرة عن موقع Numbeo والمتخصصة بمقارنة مستويات الأسعار بين الدول.

و تصدّرت دولة الإمارات قائمة الدول الأعلى من حيث كلفة المعيشة عربيًا، بعد تسجيلها 55.2 نقطة، تلتها اليمن بمؤشر بلغ 53.1 نقطة، ثم قطر 50.4 نقطة، وفلسطين 48.1 نقطة، والبحرين 47.6 نقطة، في ظل ارتفاع مستويات الأسعار مقارنة بباقي دول المنطقة.

وجاءت في المراتب التالية كل من السعودية بمؤشر 43.9 نقطة، وعُمان 43.6 نقطة، والكويت 42.5 نقطة، ولبنان 41.7 نقطة، ثم الأردن 39.4 نقطة، فيما سجلت المغرب 31.4 نقطة، وتونس 29.1 نقطة.

وفي المراتب الأخيرة، حلّ العراق ضمن الدول العربية الأقل تكلفة معيشة، مسجلًا 28.4 نقطة، متقدمًا على الجزائر التي سجلت 28.0 نقطة، وسوريا 25.0 نقطة، ومصر 21.6 نقطة، فيما جاءت ليبيا في ذيل القائمة بمؤشر بلغ 18.3 نقطة.

مع التأكيد على أن المؤشر يقيس مستوى الأسعار مقارنة بمدينة نيويورك فقط، ولا يعكس مستوى الدخل أو جودة الحياة.