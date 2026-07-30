أحدهما يخص خشان.. القضاء العراقي يُصدر حكماً بالحبس وأوامر منع سفر بملفات فساد

شفق نيوز - بغداد / الديوانية

أصدر القضاء العراقي، اليوم الخميس، حكماً غيابياً بالحبس الشديد بحق النائب السابق باسم خشان لإدانته بطلب رشوة، فيما كشف نائب عن صدور قرارات بمنع سفر عدد من أعضاء مجلس محافظة الديوانية لتورطهم بملفات فساد.

وأفاد مصدر قضائي لوكالة شفق نيوز، بأن محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكماً غيابياً بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق النائب السابق باسم خشان، لإدانته بطلب مبالغ مالية كـ "رشوة".

وأوضحت وثيقة صادرة عن المحكمة حصلت عليها الوكالة، أن الحكم تضمن فرض غرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار بحق خشان، وفي حال عدم الدفع تنفيذ عقوبة الحبس الشديد لمدة سنتين تنفذ بالتعاقب، وذلك وفقاً لأحكام المادة (308) وبدلالة المواد (47 و48 و49) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

وأشارت الوثيقة إلى أن القرار جاء عن جريمة قيامه بالاتفاق والاشتراك مع متهمين آخرين بطلب مبالغ مالية كـ "رشوة" من أحد المشتكين، بزعم مساعدة الأخير في إطلاق مبالغ القروض الخاصة بمشروع عقاري لدى المصرف العقاري في محافظة المثنى عام 2024، مؤكدةً تأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة وإصدار أمر قبض بحقه.

وفي سياق متصل بملفات الفساد، كشف النائب المستقل حسين العنكوشي عن صدور قرارات رسمية بمنع سفر عدد من أعضاء مجلس محافظة الديوانية.

وقال العنكوشي في منشور على صفحته "فيسبوك"، إن "قرارات بمنع السفر صدرت بحق عدد من أعضاء مجلس محافظة الديوانية المتورطين بملفات فساد"، متوعداً بـ "القادم الكبير والصادم للمسؤولين التنفيذيين في المحافظة".

وأضاف النائب في ختام تصريحه أن "الديوانية (تشوّر) لأن أهلها شرفاء وأجلاء"، في تعبير عن حتمية القصاص القانوني من المتورطين بملفات الفساد واسترداد الحقوق.