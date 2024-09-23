القضاء العراقي يشن حملة قانونية لمواجهة  حركات دينية "شاذة" .. وثيقة

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، باتخاذ إجراءات قانونية مشددة بحق حركات تتخذ من الأديان والمذاهب غطاء لغرض "ممارسات شاذة".

وأكد زيدان في كتاب رسمي صادر عنه، موجه إلى محكمة التمييز الاتحادية ورئاسة الادعاء العام ورئاسات محاكم الاستئناف، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن بعض الحركات قد انتشرت مؤخراً تحت مسميات متعددة، مستغلة الأديان أو المذاهب لتنفيذ ممارسات لا تتوافق مع مبادئ وقيم تلك الأديان والمذاهب.

وأشار إلى أن بعض هذه الحركات أصبح يشكل خطرًا على حياة المواطنين من أتباع دين أو مذهب معين، مما يستدعي اتخاذ إجراءات قانونية مشددة بحقهم، مع ضرورة إشعار المحاكم الجزائية بذلك.