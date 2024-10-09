العراق يواصل المفاوضات مع (BP) البريطانية للشروع بتطوير حقول كركوك النفطية

شفق نيوز/ صرّح مصدر مسؤول في شركة نفط الشمال، يوم الاربعاء، بان اجراءات وزارة النفط العراقية بشأن إتمام صفقة التعاقد مع شركة (BP) البريطانية لازالت في طور التفاهمات والاتفاقات على صيغ العمل، وما يمكن تقديمه للشركة من مسوحات، ومدى استفادتها من رفع إنتاجها النفطي وتحديث معلومات الآبار وكميات الإنتاج فيها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شركة (BP) البريطانية تم التعاقد معها من قبل وزارة النفط العراقية لتطوير الابار النفطية، واجراء مسوحات على الرقعة الجغرافية ضمن شركة نفط الشمال، واعداد خارطة طريق معززة بالأرقام لحجم الإنتاج لكل بئر وما يمكن تطويره فيها".

وأضاف أن "شركة نفط الشمال لازالت في مفاوضات مستمرة عبر وزارة النفط العراقية للمضي بتنفيذ باقي بنود التعاقد، أي أن المفاوضات مستمرة بين الجانبين لغرض تحديد النقاط التي تريدها شركة نفط الشمال من حيث المسوحات وكميات الإنتاج، وما يمكن أن تقوم به الشركة البريطانية في وضع خارطة طريق يمكن تنفيذه".

وتابع المصدر أن "ما تريده الشركة هو وضع مسوحات لكل بئر نفطية، ووضعه الحالي من انتاج، وكم يمكن رفع مستوى الإنتاج فيها، وغيرها من المسوحات المرتبطة بالمكامن النفطية والغاز المنبعث من الآبار، وكيفية قيام شركة بي بي البريطانية تسخير إمكاناتها في تطوير واقع الإنتاج والاستفادة من الغاز في الشركة".

وأشار إلى أن "شركة نفط الشمال باشرت بوضع خطة عمل للوصول إلى أعلى إنتاج ممكن تحقيقه من حقول كركوك، وباي حسن، وجمبور، وخباز، قبل تسليمها إلى شركة (BP) البريطانية".

ونوه المصدر الى أنه "تم توجيه هيئة الحقول بتنفيذ خطة الحفر والاستصلاح خلال العام الحالي، وإجراء الفعاليات لتنشيط الآبار بدون برج، والإسراع في توفير الساحات بالتنسيق مع هيئة المشاريع على أن تحدد مدة إنجاز كل ساحة بثلاثة أسابيع".

ومضى المصدر بالقول، إن "الشركة تعمل على مد الأنابيب وإكمال تجهيزها ضمن المدة الزمنية المحددة لربط آبار (باي حسن 198 و199) على أن يكون التنفيذ خلال شهر واحد، و تعمل على ربط صمامات خمس آبار في حقل خباز النفطي، وإكمال تصليح الأنابيب المتضررة في محطة شوراو/ قبة بابا، وتثبيت معدلات الإنتاج لآبار شمال غرب أفانا، بحسب الخطط المتوقعة لحقل كركوك النفطي، التي من شأنها أن تسهم في رفع كفاءة العملية الإنتاجية".

ولفت إلى أن "شركة نفط الشمال وفي غضون ثلاثة أسابيع إلى شهر سوف تكمل جميع متطلبات الشركة البريطانية، وسيتم عقد اجتماع مع ممثلي الشركة في الأيام المقبلة لغرض إتمام وتنفيذ ما جرى التوقيع عليه، ومن ثم متابعة البرنامج الذي سوف تنفذه (BP) البريطانية في رفع إنتاج شركة نفط الشمال".

وكان الخبير الاقتصادي علي خليل أكد في وقت سابق لوكالة شفق نيوز، أن "عقد شركة (BP) البريطانية الذي وقعته الحكومة العراقية عبر وزارة النفط يجب أن يُلزم الشركة البريطانية بأن تتم عملها بصورة متكاملة، وأن يكون عملها ملموساً عبر زيادة في الإنتاج والنتائج تكون خلال فترة محددة".

وأشار إلى أن "الشركة البريطانية كان لها عقد سابق في العام 2013 مع شركة نفط الشمال وأنهت العقد في كانون الثاني/ يناير 2020 بقيمة 100 مليون دولار، ولكنها تركت العمل بشركة نفط الشمال".

وأوضح خليل أن "العقد السابق شمل أعمال دراسة زلزالية ثلاثية الأبعاد لخزان الحقل للبناء على البيانات الثنائية الأبعاد التي كانت متاحة بالفعل، حيث تشير التقديرات إلى أن حقل كركوك يحوي نحو تسعة مليارات برميل من النفط القابل للاستخراج".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد رعى في الأول من آب/ أغسطس الماضي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم نفطية شاملة بين وزارة النفط وشركة النفط البريطانية "BP" لتطوير حقول كركوك لإنتاج النفط والغاز.

وتتضمن المذكرة إعادة تأهيل وتطوير حقول شركة نفط الشمال الأربعة في كركوك، وهي كل من حقل كركوك بقبتيه (بابا وأفانا)، وحقل باي حسن، وحقل جمبور، وحقل خباز، وكذلك إمكانية الاتفاق على حقول أو رقع استكشافية أخرى وباتفاق الطرفين، وذلك في ضوء سعي الحكومة إلى الاستثمار الأمثل للفرص الواعدة في مجال الطاقة، بهدف زيادة وتعزيز إنتاج النفط واستثمارات الغاز والطاقة الشمسية في هذه المنطقة.