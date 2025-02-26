السوداني يطلق الأعمال التنفيذية لـ10 آلاف قطعة أرض في بغداد

شفق نيوز/ اطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، الأعمال التنفيذية لـ10 آلاف قطعة أرض ضمن مشروع توزيع الأراضي السكنية المخدومة في مدينة النهروان بمحافظة بغداد.

ويحتاج العراق إلى إنشاء من 3 إلى 3.5 ملايين وحدة سكنية للحد من الأزمة المزمنة في هذا القطاع، وفي محاولة لتقليص الفجوة باشرت الحكومة بإنشاء 52 مدينة سكنية في المحافظات الوسطى والجنوبية، إلى جانب مجمعات سكنية وقروض متنوعة لبناء وترميم وشراء الوحدات السكنية، في حلول وصفت بـ"الجذرية" لحل "المعضلة" التي تؤرق الملايين في البلاد.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2024، إنطلاق العمل و"لأول مرة" في مشروع المطور العقاري، وفق رؤية جديدة للحكومة تتضمن تهيئة قطع أراضٍ سكنية مخدومة بأسعار رمزية لعموم المواطنين.