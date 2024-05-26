السوداني يزور جرحى "غزّة" الراقدين في مدينة الطب ببغداد ويؤكد مؤازرة العراق لفلسطين

شفق نيوز/ أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، أن الأخير أجرى، مساء أمس السبت، زيارة إلى الجرحى الفلسطينيين الراقدين في مستشفى دار التمريض بمدينة الطب في العاصمة بغداد، للاطمئنان على أوضاعهم وتلقيهم العلاج الكامل، مجدداً موقف العراق الثابت من فلسطين وقضيتها العادلة.

وقال السوداني بحسب بيان صادر عن مكتبه اليوم، إن "مستشفيات العراق ومنشآته الطبية جميعها في خدمة أهلنا الفلسطينيين، وأن هذا أقل ما يقدم لهم من واجب، مرحباً بهم في بلدهم الثاني العراق".

وكان العشرات من الجرحى الفلسطينيين ومرافقيهم قد وصلوا على متن طائرة للقوة الجوية العراقية إلى بغداد لتلقي العلاج والرعاية، بعد أن خرجت جميع المنشآت الصحية في غزّة عن الخدمة، نتيجة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع.