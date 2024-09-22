التعادل ينهي لقاء الطلبة وضيفه زاخو في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تعادل فريق الطلبة مع ضيفه زاخو من دون أهداف ضمن منافسات الجولة الاولى لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

جرت المباراة على ملعب المدينة في العاصمة بغداد يوم الاحد، عند الساعة السابعة مساءً .

لم ترتقِ المباراة لمستوى الطموح بسبب الأداء الفني الباهت لكلا الفريقين، وشهد اللقاء محاولات خجولة على المرميين التي لم تسفر عن تسجيل أي هدف.

وتختتم منافسات الجولة الأولى لدوري نجوم العراق بإقامة اخر مباريات الجولة والتي ستنطلق في الساعة الـ9:15 من مساء اليوم على ملعب الزوراء بين فريقي نادي الكهرباء وضيفه نادي القوة الجوية.