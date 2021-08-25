التربية تصدر ضوابط التقديم إلى مدارس المتفوقين والمتفوقات.. وثائق

شفق نيوز/ أصدرت وزارة التربية العراقية، اليوم الاربعاء، ضوابط التقديم إلى مدارس المتفوقين والمتفوقات للعام الدراسي الحالي 2021 – 2022 .

وذكرت الوزارة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن التقديم يبدأ يوم الأحد الموافق 29 آب لعام 2021 ، وينتهي في نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الـ9 من شهر أيلول المقبل، مبينة أن الضوابط تنص على قبول الطالب في مدارس المتفوقين والمتفوقات من الحاصلين على معدل (95%).

وبينت انه لا يحق للطالب التقديم الى مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد، والتقديم الى مدارس المتفوقين والمتفوقات معاً في آن واحد وفي حالة حدوث ذلك يحرم الطالب من كلا التقديمين .

وأضافت الوزارة أن الاختبار مدرسي (تحصيلي) بالمواد (اللغة العربية، اللغة الإنكليزية، الرياضيات، العلوم) من مواد الصف السادس الابتدائي وحسب المنهج المكيف والفصول المطلوبة وفق ما تم تحديده من قبل المديرية العامة للمناهج للعام الدراسي (2020 – 2021) بهذا الخصوص، من قبل المديريات العامة للتربية وحسب الضوابط والتعليمات في نفس موعد الاختبار الخاص بمدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد في يوم الخميس الموافق (16 أيلول 2021) عند الساعة التاسعة صباحاً على ان تجري الاختبارات في نفس المدرسة التي يقدم فيها الطالب .