البرلمان العراقي يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون استحداث محافظة حلبجة

شفق نيوز/ أنهى مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد أعلن يوم الاثنين 13 آذار/مارس الماضي، الموافقة على تحويل مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة، إلى مجلس النواب للتصويت عليه.

وستكون حلبجة المحافظة الرابعة رسميا على مستوى اقليم كوردستان بعد اربيل والسليمانية ودهوك، فيما تتمتع بخصوصية لدى الكورد بسبب حالة القصف الكيماوي الذي تعرضت له زمن النظام السابق