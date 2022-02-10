الاتحاد الوطني متمسك ببرهم صالح مع إبقاء باب الحوار مفتوحاً

شفق نيوز/ أفاد نائب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الخميس، عن تحرك حزبه على القوى السياسية لتمرير مرشحه برهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن باب الحوار لا يزال مفتوحا بين الاتحاد والديمقراطي الكوردستاني بشأن المرشح للمنصب.

وقالت النائب عن الاتحاد، سوزان منصور، لوكالة شفق نيوز، ان "برهم صالح هو المرشح الوحيد للاتحاد الوطني لمنصب رئيس الجمهورية، ولا يوجد أي مرشح بديل عن صالح، وما ينشر غير ذلك لا صحة له".

وأضافت انه "لا يوجد أي توافق سياسي بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكوردستاني بشأن مرشح رئاسة الجمهورية"، مبينة ان "باب الحوار مفتوح بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي على منصب رئيس الجمهورية رغم تغيير الاتفاقية بين الحزبين".

ولفتت منصور، إلى أن "قيادة الاتحاد الوطني تحركت على القوى السياسية من أجل التوصل إلى اتفاق لاختيار برهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية".

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، قد اعلن الثلاثاء عن إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وذلك بعد الاخفاق في عقد الجلسة المخصصة لهذا الغرض.

وقاطعت أغلب الكتل النيابية الجلسة التي كان من المقرر عقدها أمس الاثنين الماضي لانتخاب رئيس جديد للعراق.

وكان 25 مرشحا قد تقدموا لشغل المنصب، إلا أن المنافسة كانت تنحصر بين هوشيار زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والرئيس الحالي برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني.

والأحد الماضي، قررت المحكمة الاتحادية، إيقاف إجراءات ترشيح زيباري مؤقتا؛ لحين الفصل في دعوى قضائية أقامها ضده أربعة نواب، بداعي أنه لا يستوفي الشروط الدستورية. ومن المقرر أن تنظر المحكمة في الدعوى الاثنين المقبل.

وبموجب عرف سياسي متبع في العراق منذ 2006، فإن الكورد يشغلون منصب رئيس الجمهورية، والسنة رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة.