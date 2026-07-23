الاتحاد العراقي لرفع الأثقال يختبر رباعيه تحضيراً لـ"آسياد ناغويا 2026"

شفق نيوز - بغداد

أكد الاتحاد العراقي لرفع الأثقال، اليوم الخميس، مشاركته الرسمية في دورة الألعاب الآسيوية العشرين (آسياد آيتشي - ناغويا 2026)، المقرر إقامتها في اليابان خلال الفترة من 19 أيلول/سبتمبر ولغاية 4 تشرين الأول/أكتوبر القادمين.

وقال رئيس الاتحاد، محمد كاظم مزعل، لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد يواصل إجراء الاختبارات والتصفيات الفنية بإشراف الكادر التدريبي للمنتخب الوطني، بهدف تقييم مستويات الرباعين وانتقاء العناصر الأجدر بتمثيل العراق في الاستحقاق القاري المرتقب.

وأوضح، أن التصفيات أظهرت مستويات فنية متقدمة وتنافساً قوياً لحجز المقاعد ضمن تشكيلة "الليث العراقي"، مشيراً إلى أن عملية الاختيار والترشيح تتولاها اللجنة الفنية بالتنسيق مع مدربي المنتخب وفق معايير رقمية وفنية صارمة.

وأضاف مزعل أن هذه التحضيرات تأتي ضمن برنامج إعداد مكثف يسعى الاتحاد من خلاله إلى تقديم حضور مُشرّف والمنافسة على الميداليات، مبيناً في الوقت ذاته أن آسياد ناغويا تمثل محطة إعداد رئيسية للرباعين المؤهلين نحو أولمبياد لوس أنجلوس 2028.