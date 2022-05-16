هاجم الحكومات والقوى السياسية.. تحالف الخنجر : وفاة أطفال في مخيمات النزوح دليل "خنوع" أمام السلاح المنفلت

شفق نيوز / حمّل رئيس تحالف السيادة في محافظة ديالى النائب رعد الدهلكي، يوم الاثنين، الحكومات الحالية والسابقة والقوى السياسية مسؤولية وفاة عدد من الأطفال في مخيمات النزوح بعامرية الفلوجة بسبب العواصف الترابية، فيما بيّن أن تسجيل حالات الوفيات وبقاء النازحين حتى الآن في المخيمات دليل "ضعف وخنوع للسلاح المنفلت".

وقال الدهلكي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بعد أن فشلت الحكومة والقوى السياسية في ارجاع العوائل النازحة إلى مناطقهم آمنين، فهم اليوم يموتون بسبب العواصف ويصبح الأطفال ممن لا حول لهم ولا قوة ضحية الفساد وانشغال القوى السياسية بالصراعات على السلطة والمغانم متناسين تلك الارواح التي ارتفعت الى خالقها تشكو ظلم ساسة العراق وإهمال حكومتهم بمنعهم من العودة".

وأضاف الدهلكي، أن "ما حصل من وفاة أطفال صغار بسبب العواصف بمخيمات عامرية الفلوجة وحرمانهم من نعمة استنشاق الهواء النقي في بيوتهم بسبب ضعف الحكومات المتعاقبة وعدم اكتراثها لأرواحهم وعودة ذويهم الى مناطقهم وحرمانهم من الحياة الكريمة، هي دليل ضعف وخنوع للسلاح المنفلت سيكتبها التاريخ في جبين الحكومة والقوى السياسية، ومن كان سبباً في تهجيرهم من مناطقهم وكان سببا في منعهم من العودة اليها".

ودعا الدهلكي إلى "محاسبة جميع المتورطين في حرمان الأطفال والعوائل المهجرة من ابسط حقوقهم وهي الحياة في بلدهم، والعمل على عودتهم لمناطقهم والتعامل مع هذا الملف كملف إنساني ومنع تسيسه".

وتعد مخيمات النزوح أضعف الحلقات أمام العواصف الترابية التي ضربت البلاد في بداية فصل الصيف وحتى الآن والتي كانت اكثرها حدة هذا اليوم ، فيما لازال النازحون من أهالي جرف الصخر من دون حلول جذرية تعيدهم لمناطقهم التي هجروها منذ سنوات مضت.

ووردت أنباء عن وفاة أطفال جراء العاصفة الترابية الشديدة التي اجتاحت العراق فجر اليوم الإثنين، متسببة بإعاقة الرؤية الأفقية، وتعطيل الدوام في عدد من المدن.