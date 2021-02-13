فوز الديوانية وتعادلان في الجولة 19 للدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ جرت، اليوم السبت، ثلاث مباريات في الساعة الثانية ظهراً ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.

وجمعت المباراة الاولى فريق نادي الديوانية مع ضيفه فريق السماوة على ملعب الاول وانتهت بفوز الديوانية بهدف دون رد سجله الارجنتيني ماكسي رولون، ليرفع الديوانية رصيده للنقطة 23 بالمركز التاسع، وتجمد رصيد السماوة عند النقطة 17 بالمركز 16 .

وفي اللقاء الثاني ضيّف فريق نادي القاسم، فريق النجف على ملعب الكفل والذي انتهى بالتعادل الايجابي بهدف لكلا الفريقين، ورفع النجف رصيده للنقطة 31 بالمركز الخامس، ورفع القاسم رصيده للنقطة 17 بالمركز 16.

وفي اللقاء الثالث ضيف فريق نادي نفط ميسان فريق نادي زاخو على ملعب ميسان الدولي وانتهى بالتعادل الايجابي سجل نفط ميسان أولاً عن طريق احمد سعيد وعادل محمد جواد النتيجة لزاخو، وبهذه النتيجة رفع زاخو رصيده للنقطة 29 بالمركز السادس ، ورفع نفط ميسان رصيده للنقطة 28 بالمركز الثامن .